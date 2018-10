'Snoekje' Adema doet op 83-jarige leeftijd de vangst van haar leven

Dag in, dag uit zit ze met haar hengel aan het Noord-Willemskanaal. Honderden vissen sloeg ze in al die jaren aan de haak. Maar maandag was het écht raak. De 83-jarige Sjoukje Adema ving een snoek van dik een meter.

Haar vaste stek is aan het kanaal bij de Van Ketwich Verschuurbrug in de Stad. 'Ze had er heel wat tijd voor nodig om 'm aan de wal te krijgen. Maar moeder is een echte visser', vertelt haar trotse dochter Femmy. 'Die weet wel hoe het moet.'

Vijftig jaar

Sjoukje Adema is een rasechte Friezin afkomstig uit Bolsward. 'Ze vist zeker al wel vijftig jaar. Mijn zuster en ik wonen hier in Groningen. We hebben moeder naar Groningen gehaald om wat dichterbij te wonen. Maar vissen is ze gewoon mee door gegaan.'

Gezelschap

'Soms houdt Femmie of haar zus Loes moeders gezelschap. 'Ze gaan dan even bij haar zitten. Mijn man is ook een visser. Die gooit ook wel eens een hengeltje met haar uit.'

Geraniums

Heeft Sjoukje ook een speciale truc om vissen te vangen? 'Nee hoor ze doet het met dode visjes en daar is niks speciaals aan.' Femmy is trots op haar moeder. 'Het is toch prachtig. Ze had op haar 83ste ook achter geraniums kunnen zitten, maar nu doet ze dit.'

Eerbetoon

Moeders gaat voortaan met een nieuwe naam door het leven. Bedacht door haar dochter als eerbetoon en als herinnering aan deze historische dag en de bijzondere vangst: Snoekje Adema.