Scenario bevingsoefening blijft geheim: 'Het moet wel verrassend zijn'

Woensdag is het nog precies een maand tot in Zuidwolde grootschalig de gevolgen van een zware aardbeving worden geoefend. Maar het uitgebreide scenario moet tot de dag van de oefening geheim blijven.

De voorbereiding op de oefening is al maanden aan de gang. Vrijwel alle hulpdiensten doen mee aan de oefening. Het is de eerste keer dat zo'n grootschalige oefening in het bevingsgebied gehouden wordt.

Verrassend scenario

Het was al aangekondigd dat van een beving met een kracht van minimaal 4.5 op de schaal van Richter wordt uitgegaan. Ook is bekend dat er wordt geoefend met een ingestort gebouw en een ontzette brug. Maar hoe het scenario er in z'n geheel uitziet blijft dus de vraag.

'Het moet voor de hulpdiensten een verrassing zijn wat zij aan gaan treffen', vertelt oefenleider Richard Werkman van de Veiligheidsregio. 'Iedereen heeft een beeld van wat er kan gebeuren, maar dit alles bij elkaar maakt het tot een complex geheel.'

Zelf reageren

Als het scenario uitgebreid zou worden gecommuniceerd, kunnen hulpverleners van te voren weten wat ze moeten doen. De Veiligheidsregio wil juist kijken hoe de hulpdiensten en de bewoners van Zuidwolde zelf reageren.

Driedaagse

De oefening bestaat in totaal uit drie dagen, waarvan de eerste op zaterdag 17 november in Zuidwolde is. De zogenoemde veldoefening is weer opgedeeld in twee delen: in de ochtend wordt vooral burgerhulpverlening geoefend en in de middag rukken de hulpdiensten uit.

Op de tweede dag is er een crisistraining op de brandweerkazerne aan de Sontweg in Groningen. De derde dag staat in het teken van de zogenoemde 'nafase' van een aardbeving. Die dag is voor de burgemeesters en de directies van de hulpdiensten.

Marnehuizen

In 2015 heeft de Veiligheidsregio voor het laatst zo'n grootschalige aardbevingsoefening gehouden. Die was in het militaire oefendorp Marnehuizen in de Marnewaard.

