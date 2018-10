Overleden PvdA'er Jaap Harders kreeg 'knalrode uitvaart'

De Partij van de Arbeid in Stadskanaal heeft samen met familie en bekenden afscheid genomen van PvdA-lid Jaap Harders. Harders, die liefst 25 jaar in de raad van Stadskanaal zat, overleed vorige week op 89-jarige leeftijd.

Harders was raadslid vanaf het ontstaan van de gemeente Stadskanaal in 1969. De PvdA'er diende de raad tot 1994. 'Hij knokte heel hard voor bijvoorbeeld het Pagecentrum, zodat de burgers van Stadskanaal daar ook terecht konden', zegt partijgenoot, en huidig raadslid Grietje Schippers.

'Hij zette zich in voor Bad Noord zodat het zwembad verder kon gaan. Hij zette zich altijd in voor de mensen die het nodig hadden.'

Internationale

'Hij was nog erg betrokken bij de partij, als ik op de Dag van de Arbeid op 1 mei bij hem kwam, hadden we het altijd over de partij.'

Schipper had een goed contact met Harders en sprak tijdens de herdenkingsbijeenkomst. 'Het was prachtig', schetst ze de bijeenkomst. 'Het was een echt 'rode' bijeenkomst. Er werden liederen afgespeeld, zoals de Internationale en Morgenrood.'

Broers

Jaap Harders kwam uit een echt 'rood' nest. Zijn broers Roelof Harders en Hendrik Harders waren eveneens jarenlang lid van de Partij van de Arbeid. Hendrik deed in zijn scootmobiel op 28 januari 2017 nog mee aan de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van dat jaar. Enkele dagen later overleed Hendrik Harders op 93-jarige leeftijd.

Jaap Harders werd 89 jaar. Hij zal gemist worden, laat Schippers weten.

Uitzondering

'Dit soort mensen zie je niet zoveel. Jaap was echt een uitzondering. Die hadden we bij de Partij van de Arbeid heel veel, die hebben we nu niet meer zoveel. Maar ik hoop ze echt weer bij de partij terug te krijgen.'