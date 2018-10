Kieswijzer bepaalt stemadvies door kunstmatige intelligentie

Wordt het Joost van Keulen, Amrut Sijbolts of toch Marjet Woldhuis? Bij de herindelingsverkiezingen in Groningen kun je voor het eerst een beroep doen op een kieswijzer die op basis van kunstmatige intelligentie de politieke voorkeur van de kiezer bepaalt.

De kieswijzer is ontwikkeld door het Groningse buro Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe, en werd maandagavond in gebruik genomen tijdens de AI Challenge in het Grand Theatre in de stad.

Stem op basis van gezichtsherkenning

De kieswijzer.ai (artificial intelligence) werkt op basis van gezichtsherkenning, vertelt Jacob Klaassen. 'De computer kan heel veel dingen van je gezicht aflezen. Je leeftijd, geslacht en de kleur van je haar. De mate van welvaart, en in de toekomst bijvoorbeeld ook je seksuele geaardheid en je IQ.

Maar de kieswijzer kan dus ook de politieke voorkeur van een kiezer voorspellen. De computer registreert hoe iemand reageert op de foto van een politicus, bijvoorbeeld een afbeelding van Paul de Rook (CDA).

Gaat inhoud verloren?

'Het systeem werkt dus op basis van je gezicht. Maar de kieswijzer kan bijvoorbeeld ook een gezicht matchen met een bestand met foto's van andere gezichten, gezichten die gelabeld zijn. Dat zijn allemaal VVD'ers, daar lijk jij het meeste op, dus jij stemt VVD.'

Of de kieswijzer in deze vorm de toekomst wordt, weet Klaassen niet. 'Dit is een eerste stap.' Bang dat de politieke inhoud straks verloren gaat en het alleen nog maar om de politicus in kwestie draait is hij niet. 'Het wordt een combinatie van. Je kunt een twintigtal stellingen beantwoorden, maar de persoon speet ook mee. Dus als je die twee uitslagen combineert krijg je misschien wel een veel beter resultaat.'

Bij de komende herindelingsverkiezingen in Groningen op 21 november, kunnen kiezers dus al gebruik maken van de kieswijzer.