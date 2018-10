Stichting Keelbos hoeft niet te rekenen op extra homo-ontmoetingsplaatsen

De politieke partijen in de gemeente Oldambt zien niks in twee extra homo-ontmoetingsplaatsen (HOP). Stichting Keelbos wil graag uitbreiden naar het Midwolderbos en de Beertsterplas en wil daarom een heropening van de parkeerplaatsen.

Op dit moment komen mannen naar het Emergobos tussen Oude Pekela en Westerlee voor seks.

Parkeerplaatsen heropenen

Stichting Keelbos, die opkomt voor HOP's, heeft een brief naar de gemeente Oldambt gestuurd waarin zij vraagt om gesloten parkeerplaatsen te heropenen. Maandagavond had politiek Oldambt de gelegenheid erop in te gaan, maar dat deed het niet.

Gert Jan Bolt van de ChristenUnie: 'Dat zegt, denk ik, dat deze raad het erover eens is dat die parkeerplaatsen zijn gesloten.' Rika Pot, waarnemend burgemeester: 'Dat er niet over gesproken is sluit denk ik wel aan bij de opvatting van de raadsleden.'

Een parkeerplaats bij het Emergobos is gesloten, omdat daar afval werd gedumpt. Daar is nu nog een kleine parkeerplaats open. De parkeermogelijkheid bij het Midwolderbos is verdwenen omdat daar niet meer gezwommen wordt. Bij de Beersterplas zijn nooit parkeerplaatsen geweest. Daar werd altijd illegaal langs de wandelpaden geparkeerd.

Afkeuring

Het Emergobos, tussen Oude Pekela en Westerlee, is populair onder homoseksuele mannen. Zij zijn daar op zoek naar seksuele handelingen. Volgens Roze 50+ Oldambt, een vereniging die opkomt voor de belangen van deze groep, komen daar ook 'mannen voor snelle en anonieme seks'.

Jurrie Nieboer van de Partij voor het Noorden, VCP'er Engel Modderman en ChristenUnie-voorman Bolt hekelen de handelingen in het bos.

'Dit kan niet'

Nieboer: 'Het bos moet voor iedereen toegankelijk zijn. Wat daar gebeurt kan gewoon niet. Doe dat op een andere plek, maar niet op een plek waar mensen er last van hebben.' Modderman: 'Ik heb niks tegen homo's, maar daar vindt wat plaats wat het daglicht niet kan zien. Ik ben daar geen voorstander van.'

Bolt: 'Wat zij in de openbaarheid doen, dat heeft voor mijn partij te maken met de openbare eerbaarheid en helemaal niks met je geaardheid. Sommige zaken hoor je in je privé te doen.' Over de gesloten parkeerplaatsen zijn de mannen eensgezind: 'Die moet je laten zoals het nu is.'

In gesprek

Het (her)openen van extra parkeermogelijkheden en dus extra homo-ontmoetingsplaatsen kan de stichting voorlopig uit haar hoofd zetten. Keelbos kan wel rekenen op een gesprek met de waarnemend burgemeester. Daarbij zal ook Roze 50+ Oldambt aanwezig zijn.

Pot: 'Ik wil graag in gesprek met de mensen die hier vanavond zaten. Ik heb de indruk dat bij de groepen het gevoel leeft dat het contact verwaterd is. Bij het gesprek kunnen wij kijken waar in het traject wij elkaar zijn kwijtgeraakt. Daarnaast blijven wij in gesprek met omwonenden en de gemeente Pekela.'

Het Emergobos ligt op de grond van de gemeente Oldambt, maar inwoners van de gemeente Pekela ondervinden overlast. Staatsbosbeheer beheert het terrein. Daarbij kunnen omwonenden en Stichting Keelbos het niet eens worden. Het maakt de zaak zo complex dat er na jaren nog steeds geen oplossing ligt.

