Op de Oudeschanskerweg tussen Oudeschans en Bellingwolde is maandagavond een auto van de weg geraakt.

Het voertuig heeft een boom geraakt en is met de neus in een sloot tot stilstand gekomen. De boom waar de auto tegenaan is gebotst, is afgebroken.

De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Er raakte niemand gewond. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept.