Zuidlaardermarkt geopend, burgemeester waarschuwt voor vals geld

De 818de editie van de Zuidlaardermarkt is dinsdagochtend om 6 uur begonnen. Burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo gaf het startschot.

De Zuidlaardermarkt is de grootste paardenmarkt van Europa. Die vindt traditioneel op de derde dinsdag van oktober plaats.

Vals geld

De handel begint om 6 uur 's ochtends en duurt tot 15 uur 's middags. Een uur later moeten alle paarden van het terrein af zijn.

Burgemeester Thijsen van Tynaarlo waarschuwde dinsdagochtend bij RTV Drenthe voor vals geld dat in omloop zou zijn. Het gaat met name om nepbriefjes van 50 euro. De politie heeft inmiddels iemand aangehouden, Thijsen hoopt dat daarmee dit probleem ook voorbij is.

