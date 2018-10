Op de A7 bij Zuidbroek is dinsdagochtend een auto over de kop geslagen na een botsing. Het ongeluk gebeurde op de weg vanuit Duitsland richting Groningen.

Volgens de politie zijn er meerdere auto's bij het ongeval betrokken. Er is onder meer een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen. Over gewonden is nog niks bekend.

Een deel van de weg afgesloten vanwege het ongeval. Daardoor staat er inmiddels een file op de A7.