Auto slaat over de kop op A7; weg is weer vrij (update) Eén auto sloeg over de kop bij het ongeval (Foto: De Vries Media) Bij het ongeval waren meerdere auto's betrokken (Foto: De Vries Media) Eén rijstrook was dicht vanwege de berging; inmiddels is de weg weer vrij (Foto: Edo de Vries)

Op de A7 bij Zuidbroek is dinsdagochtend een auto over de kop geslagen na een botsing. Het ongeluk gebeurde even voor half zeven op de weg vanuit Duitsland richting Groningen.

Volgens de politie waren er meerdere auto's bij het ongeval betrokken. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen. Of er gewonden zijn gevallen, kan de politie niet zeggen. Weg is weer vrij Nadat de snelweg eerst helemaal dicht was, kon later één rijstrook worden vrijgegeven. Sinds 8.40 uur zijn beide rijstroken weer open. Vanwege de nasleep van het ongeluk staan er op de A7 en N33 nog steeds files. Volgens de ANWB lossen deze nu snel op.