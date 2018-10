Troeteleik troeft Uithuizer plataan af in strijd om 'Boom van het Jaar'

De plataan die in het doolhof bij de Menkemaborg in Uithuizen staat, is niet de 'Boom van het Jaar' geworden. Die titel ging naar de 'Troeteleik', een met kap bedreigde eikenboom in de middenberm van de A58 in Brabant

De verkiezing was georganiseerd door SBNL Natuurfonds. Elke provincie had een genomineerde boom. De zoektocht richt zich niet op de grootste, oudste of mooiste boom, het gaat vooral om bomen met een verhaal.

Wat is het verhaal van de Uithuizer boom?

Hoe oud de plataan exact is, is niet bekend. Wel dat hij rond de negentig jaar is. Hij staat in het hart van het doolhof bij de historische Menkemaborg in Uithuizen. Die kwam in 1921 in het bezit van het Groninger Museum, dat boomkweker Hendrik Copijn vroeg de tuin een opknapbeurt te geven.

Hij kwam met het ontwerp voor een doolhof en zette de plataan in het hart daarvan. In 1927 opende het doolhof voor het publiek en vanaf dat moment was de boom een trekpleister. Zo kerfden tientallen mensen sindsdien hun initialen in de schors van de plataan.

