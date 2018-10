Rondje Groningen: Bolletje op de fiets als dank voor je geduld

Fietsers krijgen een krentenbol in Hoogkerk (Foto: Groningen Bereikbaar)

Wel eens uitgerekend hoe lang je in je leven ergens op moet wachten? Gelukkig word je soms beloond voor al dat engelengeduld. En zin in avontuur? Volg dan gewoon je staart.

1) Vrolijke Frans

Maud zag gisteravond laat Frans door de stad rijden op z'n scootmobiel. En vaak gaat dat gepaard met muziek. Deze keer zat Frans in de technosfeer.

Overigens schreef stadsblog Sikkom ook al een keer over Frans. Lees dat relaas hier.

2) Krentenbol als dank

Fietsers in Hoogkerk werden vanochtend verrast met een krentenbol. Die werden uitgedeeld door Groningen Bereikbaar. Zij bedankten de fietsers voor hun begrip voor de overlast van de spoorwerkzaamheden aan de Zuiderweg.

3) Beautiful day

Precies 38 jaar geleden trad er een toen nog onbekend Iers bandje op in Vera. Een recensent vond het maar mwoah. The rest is history.

4) Blusproblemen

De brandweer maakt op diverse plekken gebruik van ondergrondse brandkranen, maar daar houdt lang niet altijd iedereen rekening mee. In Stadskanaal vraagt de brandweer inwoners dan ook om daar een beetje rekening mee te houden.



5) Groengele nachtmerrie

Voetbalvereniging Groen Geel zal dit seizoen door mening tegenstander worden gevreesd. En bij het openslaan van de krant was dat dan ook de eerste gedachte.



6) Gezonde school

Goed bezig, Rieks!



7) Tip van de dag

Eén van de meest populaire katten in de stad adviseert graag.



8) Foute vlag

Tja, hoe zit het ook alweer. Zit het rode vlak bij de Groningse vlag nou links- of rechtsonder?



