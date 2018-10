Ouderen niet gebaat bij consultatiebureaus

Consultatiebureaus voor ouderen werken niet: ouderen worden er niet gezonder oud van. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Windesheim en Leyden Academy on Vitality and Ageing.

In het noordoosten van Nederland zijn sinds negen jaar 65 van deze consultatiebureaus opgezet. Uit onderzoek blijkt nu dat de ouderen die door het consultatiebureau werden begeleid niet gezonder bleven dan de ouderen die er niet kwamen. Ook hadden beide groepen naar verloop van tijd meer zorg nodig.

Fysieke, mentale en sociale gezondheid

Bij het consultatiebureau werden de meer kwetsbare ouderen gezien. Zij rookten of kampten met overgewicht. De wijkverpleegkundige bekeek de fysieke, mentale en sociale gezondheid en samen bespraken ze de leefstijl. Ook kon de verpleegkundige hen doorverwijzen naar de huisarts of adviseren om naar een diëtist te gaan.

De onderzoekers concluderen nu dat er blijkbaar meer nodig is dan een bureau 'dat zijdelings betrokken is bij kwetsbare ouderen'.

Opgerichte consultatiebureaus

Verschillende partijen hebben de afgelopen jaren consultatiebureaus voor ouderen opgericht, zoals thuiszorgorganisaties Icare en Evean/Espria (gefinancierd door Zilveren Kruis Achmea). In de loop der jaren hebben duizenden ouderen deze bureaus bezocht.

De onderzoekers publiceren hun resultaten dinsdag in het Journal of Aging and Health.

