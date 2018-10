Meer wedstrijden en meer rijders dit marathonseizoen

Met meer wedstrijden en meer rijders beginnen de marathonschaatsers en -schaatssters zaterdag aan het nieuwe seizoen. Ook keert de meerdaagse wedstrijd terug op de kalender.

Bij de openingswedstrijd van dit seizoen op de Jaap Edenbaan in Amsterdam wordt onthuld om welk pak de rijders nu zullen strijden. Eerder was dit het zogenoemde 'spruitjespak'. De meerdaagse wedstrijd wordt van 22 tot en met 25 november op de banen van achtereenvolgens Breda, Utrecht, Hoorn en Groningen verreden.

Titelverdediger

Sjoerd den Hertog uit Groningen verdedigt de titel in de KPN Marathon Cup. Het mannenpeloton krijgt deze winter in totaal 2.355 rondes van 400 meter voor de kiezen, waarvan de laatste worden verreden tijdens de finale van de KPN Marathon Cup op 2 maart 2019 in Leeuwarden.

Ook staan weer zes wedstrijden op natuurijs (790 kilometer) in Oostenrijk en Zweden op het programma. Het NK wordt op nieuwjaarsdag in Groningen gereden. Er staan dit jaar geen wedstrijden voor de Marathon Cup in Groningen gepland.

