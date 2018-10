OR Wedeka: 'Stadskanaal moet niet twijfelen aan nieuwe koers'

Het gemeentebestuur van Stadskanaal moet zich duidelijker uitspreken over de nieuwe koers van werkvoorzieningsschap Wedeka.

Dat is de mening van de Ondernemingsraad van het werkvoorzieningsschap. Volgens secretaris Nico Lieberom zorgt het ombuigen van Wedeka als werkvoorzieningsschap naar leerwerkbedrijf voor onrust onder het personeel. Wethouder Johan Hamster vindt echter dat er geen reden is voor onrust.

Proefperiode

'Wedeka krijgt eerst een proefperiode om zich te bewijzen', schetst Lieberom. 'Maar wat moeten wij nog bewijzen dan? Op dit moment is Wedeka druk doende met het plaatsen van medewerkers door middel van detacheringen en begeleid werken. Als er een betrouwbare partner is om zaken mee te doen, is dat Wedeka wel.'

De Ondernemingsraad ziet de ombouw naar het leerwerkbedrijf wel zitten, maar zet vraagtekens bij de proefperiode van anderhalf jaar.

'Staat u volledig achter ons?', wil Lieberom van de gemeenteraad weten. 'Onze medewerkers zullen u dan dankbaar zijn: ze hebben dan zekerheid. Zo niet, dan is er nog anderhalf jaar onrust en onzekerheid.'

Afbouwscenario?

Wethouder Johan Hamster, tevens voorzitter van het dagelijks bestuur van Wedeka, laat weten dat een afbouwscenario van Wedeka geen optie is.

'We hebben het volste vertrouwen in Wedeka als bedrijf. De toekomst van Wedeka is een ombouw tot leerwerkbedrijf', schetst Hamster. 'De uitkomsten van de proefperiode doen die koers niet veranderen. We willen het bedrijf juist doorontwikkelen tot leerwerkbedrijf.'

Lees ook:

- 'Wedeka moet zo snel mogelijk een leerwerkbedrijf worden'

- Tests moeten uitwijzen of Wedeka toekomst heeft als leerbedrijf

- Ligt de lat voor nieuw Wedeka-personeel te hoog?