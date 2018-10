Hoe gaat het nu met Binky van de Zuidlaardermarkt?

Drieënhalve maand oud was het bruine veulentje Binky. Vier beschonken vrienden kochten het beestje voor veertig euro op de Zuidlaardermarkt, maar al snel realiseerden ze zich dat ze helemaal geen plek hadden voor Binky.

Dat is nu twee jaar geleden. Er werden Tweede Kamervragen gesteld en de video ging viral. 'Hij is echt beroemd', zegt Cor de Winter tegen RTV Drenthe. Hij kocht het paardje voor tien euro van de vriendengroep en zijn kleinzoon zorgt sindsdien voor Binky. 'Hij is heel eigenwijs', zegt de 10-jarige Levi.

Op de goede plek

Binky kwam goed terecht. De Winter heeft een paardenmelkerij, waardoor Binky nog melk kon drinken bij een pleegmoeder.

Volgens toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam had het veulentje nooit zo vroeg zonder moeder verkocht mogen worden. Het dier had volgens hem negen maanden oud moeten zijn.

Bokkensprongen

'In het begin was hij wat bang en maakte hij allemaal bokkensprongen toen ik met hem een rondje door het dorp wilde lopen', vertelt Levi terwijl hij met Binky in de wei staat. 'Toen dacht ik, dit is niet goed. Ik zet hem weer even op stal met wat hooi en wat drinken.'

Een jaar later kan Levi wel rustig met Binky door het dorp lopen, al blijft de shetlander erg eigenwijs en doet hij vooral waar hij zelf zin in heeft.

Terug naar Zuidlaren?

Toch hoopt Levi volgend jaar met het paardje voor een kar te rijden. 'Op een dag komt Binky weer naar de Zuidlaardermarkt', zegt zijn opa. 'Maar dan voor de kar. Zodat iedereen hem kan zien.'

Opa de Winter kijkt positief terug op de koop van Binky. 'Ik vind het superjongens. Iedereen zegt: ze waren dronken en dat kan niet. Maar ze hadden nog wel plichtsbesef en ze wisten dat ze hem niet aan een boom konden achterlaten. En als de Zuidlaardermarkt er niet was geweest, dan was Binky naar de slacht gegaan. Daar maak ik me geen illusies over.'

Positief gevoel

De vriendengroep zelf zegt ook met een positief gevoel op het voorval terug te kijken. De jongens verklaarden twee jaar geleden Binky te hebben gekocht, omdat de paardenhandelaar hem zou mishandelen. 'Door onze actie zijn er veel vragen gesteld over hoe dit mogelijk is', zegt Bas Buisman nu.

Dat de jongens in beschonken toestand een paardje konden kopen, zinde Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren overigens niet. Staatssecretaris Van Dam was het met haar eens. 'De verkoop van dieren dient altijd zorgvuldig en overwogen te worden uitgevoerd en elke nieuwe houder dient te beschikken over de nodige kennis en vaardigheden', schreef hij in een reactie.

