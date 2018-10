Lopend Vuur: Sint Maarten is altijd op 11 november, dus ook op zondag

'11 november is de dag, dat mijn kaarsje branden mag.' Over een paar weken is het weer Sint Maarten. Kinderen gaan weer langs de deuren om te zingen voor snoep.

Dit jaar valt 11 november, normaal gesproken de dag van Sint Maarten, op een zondag. Reden voor de Groningen City Club om duidelijk te maken dat kinderen niet op zondag, maar op maandag 12 november welkom zijn in de winkels in de Groninger binnenstad.

Zaterdag? Zondag? Of maandag?

In andere plaatsen wordt gesproken over zaterdag 10 november als de dag om met de lampion op pad te gaan. Moeten we het niet gewoon simpel houden?

Drie dagen snoep?

Het kan dus zomaar zijn dat Sint Maarten drie dagen lang wordt gelopen. En nu dan? Drie dagen snoep en mandarijntjes?



