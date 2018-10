Loppersum wil kunstgrasvelden aanleggen: 'Absoluut géén rubberkorrels'

De gemeente Loppersum boert goed en wil graag kunstgras aanleggen op de trainingsvelden van de voetbalverenigingen. Dat kost 1,6 miljoen euro - een fors bedrag voor een kleine gemeente als Loppersum - maar het geld is er.

Het gaat om velden van SC Loppersum, VV Middelstum, VV Stedum en VV De Fivel in Zeerijp.

Lasten blijven gelijk

Wethouder Rudi Slager (ChristenUnie) presenteerde dinsdagochtend met gepaste trots de begroting van de gemeente. De lasten voor inwoners blijven gelijk. De OZB stijgt (net als dit jaar) met 1,5 procent in plaats van 2,5 procent. De riool- en afvalstoffenheffing gaan niet omhoog.

Volgens Slager is de algemene reserve in kas zelfs eigenlijk te hoog. 'Daarom is er ruimte voor mooie plannen, waar we de afgelopen jaren voor hebben gespaard.'

Geen training

De genoemde voetbalverenigingen hebben al jaren de wens om delen van hun oefenvelden te voorzien van kunstgras.

'De wedstrijden op zaterdag kunnen vaak wel worden gespeeld, maar het trainen op de avonden schiet er nog wel eens bij in', zegt Wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks). Dat komt volgens hem door nattigheid en kou. 'En dat is vervelend, want zeker de jeugd moet vaak kunnen spelen. Op kunstgras kan dat.'

Reserve opmaken?

Over twee jaar gaat Loppersum samen met de gemeenten Delfzijl en Appingedam. De vraag is in hoeverre dit potverteren is uit de reserve, zo vlak voor de fusie. Volgens Schollema is dat niet zo: 'Loppersum gaat zelf over haar behaalde spaarpotten uit het verleden. In beide andere gemeenten liggen ook kunstgrasvelden, dus dit is in lijn met het beleid van de anderen.'

We willen de meest natuurvriendelijke velden die er zijn Bé Schollema - Wethouder

'Daarnaast kan die 1,6 miljoen euro over meerdere jaren worden verspreid', zegt Schollema, 'waardoor het jaarlijks om een wat kleiner bedrag gaat.'

Lijken uit de kast

Tot 2014 stond Loppersum nog als artikel 12-gemeente onder curatele van het Rijk, vanwege structurele tekorten op belangrijke posten. Volgens Schollema zijn nu alle lijken uit de kast en is er geld voor mooie projecten zoals kunstgrasvelden.

'We zijn nu een financieel gezonde gemeente. We moesten de afgelopen jaren veel laten en inwoners veel zelf laten doen. Dat heeft tot een besparing geleid, waardoor we nu een mooi spaarpotje hebben.'

Geen autobanden

De eerste kunstgrasvelden moeten er volgend jaar liggen. Loppersum wil geen rubberkorrels gebruiken, benadrukt Schollema: 'Absoluut géén oude autobanden, we willen de meest natuurvriendelijke velden die er zijn, want ik maak me ernstig zorgen de problemen die andere gemeenten daarmee hebben.'

Op 5 november praat de gemeenteraad van Loppersum over de begroting.

