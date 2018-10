Minder paarden op Zuidlaardermarkt dan vorig jaar

Het aantal aangeboden dieren op de Zuidlaardermarkt is minder dan vorig jaar (Foto: Dennis Venema)

De Zuidlaardermarkt telt dit jaar 1.354 paarden en 22 ezels. Dat zijn er een stuk minder dan vorig jaar, toen er 1.754 paarden en 22 ezels werden aangeboden. Ook voor de handelaren is de markt nog geen groot succes.

Op de markt lijkt het relatief rustig en volgens meerdere handelaren zijn de geboden prijzen niet om over naar huis te schrijven. 'We staan hier om de kost te verdienen, maar dat lukt vandaag niet. Het zijn gewoon slechte prijzen', stelt een handelaar uit de Achterhoek tegen RTV Noord-verslaggever Elwin Baas.

Hogere kwaliteit

De reden van het verminderde aanbod zou komen doordat er hogere eisen aan de paarden worden gesteld.

'Tien jaar terug konden paardenhandelaren in de ochtend gewoon met hun dieren aankomen. Dat kan nu niet meer. De markt is professioneler geworden', zegt een handelaar tegen RTV Drenthe. Ook een dierenarts zegt dat de kwaliteit van de Zuidlaardermarkt omhoog is gegaan.

Camerasysteem

Burgemeester Thijsen benadrukt dat de markt vooral met dierenwelzijn te maken heeft. 'Met een camerasysteem kijken we of de paarden voldoende te eten en drinken krijgen. Als paarden te lang niets hebben gehad, gaan er mensen naartoe om ze te voeren.'

De Dierenbescherming is dit jaar wegens personeelsgebrek niet aanwezig in Zuidlaren.

