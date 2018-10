Opa komt belofte aan kleindochter na: 'Ze mag een pony uitkiezen'

De Zuidlaardermarkt stroomde vanochtend vroeg vol met bezoekers. Allemaal hadden ze een reden om er een kijkje te nemen. Ook Albert Lindeman uit Zuidbroek was er vroeg bij. Met zijn kleindochter ging hij op zoek naar een pony.

'Zelf heb ik altijd paarden gehad, mijn dochter heeft altijd paard gereden en ook mijn kleindochter is hartstikke gek op paarden', legt hij uit. 'Ik heb haar beloofd dat wanneer ik ooit een stukje weiland in bezit zou krijgen, zij een pony mag uitkiezen.'

'Nu wil het toeval dat ik tegenover mijn huis een stukje weiland mag gebruiken, als ik het zelf maar onderhoud', vervolgt Lindeman. En dus laat de reden van het bezoek aan de Zuidlaardermarkt zich raden.

Rondneuzen

Lindeman en zijn kleindochter waren al om 07:00 uur op de markt om hun slag te slaan. 'We hebben lekker rondgeneusd. We hebben goed op de benen van de pony's gelet, en gekeken of ze een beetje tam waren. Uiteindelijk hebben we bewust gekozen voor een Haflinger.'

'Ik heb me vooraf wel goed laten informeren over de juiste prijs, want ik moest natuurlijk wel een beetje weten wat pony's ongeveer moeten kosten', zegt Wildeman lachend.

Handslag

En zo volgde er het welbekende handjeklap tussen Lindeman en de eigenaar van de Haflinger. 'We hebben net zo lang onderhandeld totdat we het eens waren en heb net zevenhonderd euro betaald. Daarmee zijn de koopman en ik allebei dik tevreden. En mijn kleindochter natuurlijk helemaal. Dit kan niet mooier.'

