Agent krijgt jaar cel voor bezit kinderporno en tonen geslachtsdeel

Een 46-jarige voormalige agent van de politie Noord-Nederland moet de cel in voor het bezit van kinderporno en omdat hij zijn geslachtsdeel aan kinderen liet zien.

De rechtbank veroordeelde de Assenaar tot één jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Na de celstraf moet de man zich bovendien psychiatrisch laten behandelen.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vijftien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, tegen de man.

Meerdere keren

Twee vriendinnetjes van zijn dochter vertelden vorig jaar zomer aan hun moeder dat de Assenaar zichzelf voor hun ogen had bevredigd.

Dat gebeurde toen de meisjes van 10 en 12 jaar bij hem in de tuin aan het spelen waren. Volgens de kinderen was het meerdere keren gebeurd.

Warm weer

De 46-jarige man zelf zei in de rechtszaal dat het heel warm weer was en dat hij daarom zijn schaamstreek wilde 'luchten'. Hij ontkende dat hij zijn geslachtsdeel liet zien.

Ontslagen

De moeder van de meisjes stapte naar de politie. De agent werd opgepakt en ontslagen toen er ook nog kinderporno werd gevonden op zijn diensttelefoon en op usb-sticks van de man.

Daarover vertelde de Assenaar dat hij via chatcontacten in 2016 en 2017 kinderporno kreeg toegestuurd. Hij was het gaan verzamelen, want 'dat gaf een goed gevoel', aldus de oud-agent.

