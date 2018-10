Marechaussee plukt twee illegale asielzoekers uit lijnbus

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag twee mannen uit een internationale lijnbus staande gehouden bij een controle aan de grens bij Bad Nieuweschans. De mannen hadden geen paspoort bij zich.

Ze wilden asiel aanvragen in Nederland, maar omdat ze in Duitsland al asiel hadden aangevraagd, wordt dat geweigerd. 'Ze moeten die procedure eerst afwachten', zegt plaatsvervangend brigadecommandant Chris in het Veld. Het tweetal wordt teruggestuurd naar Duitsland.



Mensensmokkel en migratie

In totaal werden dertig voertuigen gecontroleerd. Doel van de controle was met name om mensensmokkel, mensenhandel en illegale migratie tegen te gaan. Op drugs of andere smokkelwaar werd niet actief gecontroleerd.

De controle vond plaats op een speciale locatie langs de A7, op zo'n twee kilometer van de grens met Duitsland, en dus niet bij het tankstation Poort van Groningen, direct na de grensovergang.

'Dat heeft te maken met onze werkwijze. We moeten gezien hebben dat mensen de grens zijn gepasseerd. Onze motorrijders kunnen daarop besluiten om voertuigen staande te houden en te controleren', vertelt In het Veld.

Geblindeerde ramen

De marechaussee hanteert daarbij bepaalde profielen, die zijn gebaseerd op kennis en ervaring.

'Dat kan bijvoorbeeld de herkomst of de staat van de voertuigen zijn, het aantal inzittenden of juist de zichtbaarheid van inzittenden. Als we niet kunnen zien wie er in het voertuig zit, bijvoorbeeld als ramen geblindeerd zijn, dan zetten we ze langs de kant. We willen zien wat er de grens over gaat', legt In het Veld uit.

Internationale bussen

Ook internationale bussen worden met regelmaat van de weg gehaald. 'Daarvan is bekend dat er veel illegale migratie mee plaatsvindt', stelt In het Veld. Ook de twee mannen die werden opgepakt, zaten in zo'n bus.

De marechaussee zette bij de controle dit keer geen honden in, maar een zogenaamde 'heartbeatsensor'. In het Veld: 'Die doet hetzelfde als honden: ze detecteren mensen in voertuigen. Dat gebeurt door te meten op een menselijke hartfrequentie. De sensor reageert niet op bijvoorbeeld varkens.'