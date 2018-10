Eerste Kamer stemt in met Mijnbouwwet

De Eerste Kamer stemde dinsdag in met de Mijnbouwwet van minister Eric Wiebes, het wetsvoorstel om de gaswinning in Groningen te minimaliseren.

De fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en OSF stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van PVV, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en 50PLUS stemden tegen.

In juli stemde de Tweede Kamer al voor. Daar schaarde 50PLUS zich nog wél achter de Mijnbouwwet.

Moties

Daarnaast stemde de Eerste Kamer ook over een drietal moties, waarvan het er twee aannam.

In de eerste wordt wordt de regering verzocht te onderzoeken hoe de aardgasbelasting kan worden ingezet om grootverbruikers te stimuleren versneld over te stappen op duurzame alternatieven voor aardgas. In de tweede wordt gevraagd om de invulling van veiligheidsnormen voor te leggen aan de Eerste- en Tweede Kamer.

Afbouwplan

In de Kamerbrief van 29 maart waarin Wiebes meldt dat de gaskraan in 2030 dicht gaat, staat een afbouwplan tot 2023. Het is de bedoeling dat in dat jaar minder dan 12 miljard kuub gas wordt gewonnen. Hoe het daarna gaat met het afbouwplan is nog onduidelijk.

Volgens de minister kunnen daar nog geen berekening voor worden gemaakt, omdat er nog te veel onzekerheden zijn.

Lees ook:

- Wiebes wil in Mijnbouwwet geen datum prikken voor dichtdraaien gaskraan

- Lopster burgemeester stemt 'gewoon' mee bij wet over afbouw gaswinning

- 'Eerste Kamer, stem tegen wet over afbouw gaswinning'