Kankercentrum Maggie's Center nog druk met financiering

Het eerste miljoen voor de bouw van het Maggie's Center in Groningen voor mensen met kanker is binnen. In totaal is drie miljoen euro nodig.

Volgens voorzitter Harm Post en relatiemanager Betty de Boer zijn ze 'een eind op weg'. Maggie's Center is een concept dat is overgewaaid uit Engeland. Het is een centrum dat mensen met kanker en hun omgeving in een huiselijke omgeving ondersteunt. Het gaat om mentale steun naast de behandelingen in het ziekenhuis.

Tweede miljoen is moeilijk

Volgens Post en De Boer is er zicht op allerlei bijdragen uit fondsen, maar die komen pas vrij als het grootste deel van de financiering rond is. 'Het tweede miljoen binnenkrijgen is eigenlijk het moeilijkst.' Het miljoen dat al binnen is komt van particulieren en fondsen.

Naast de bouw is er 450.000 euro nodig voor de jaarlijkse exploitatie. De Boer: 'We hebben een staf van vijf mensen, met ondermeer een psycholoog en een oncologisch verpleegkundige. Die moeten worden betaald.'

Acties

De Boer denkt dat dit bedrag geen probleem zal vormen. 'Een supermarktketen en een school zijn bereid mee te doen aan aan acties om geld binnen te halen.' Ook bedrijven worden benaderd. 'Kanker treft ook jonge, werkende mensen. We willen ook re-integratietrajecten opzetten. Dus die hebben ook belangstelling.'

Maggie's Center komt op het terrein van het UMCG en moet er in 2020 staan. In Engeland zijn al twintig van dit soort centra. De hulp aan mensen met kanker is gratis.

