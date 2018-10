Na jaren van 'gesteggel' komt er een multifunctioneel centrum in Meeden

Het huidige dorpshuis in Meeden (Foto: RTV Noord/Tristan Braakman)

De toekomstige gebruikers van de MFA in Meeden (Foto: Gemeente Midden-Groningen)

De gemeente Midden-Groningen investeert drie miljoen euro extra in een multifunctioneel centrum in Meeden. Daarmee lijkt een einde te komen aan jaren van gesteggel: het centrum moet in 2021 klaar zijn.

In het centrum komt de nieuwe dorpsschool, bestaande de Sjaloomschool (Christelijk) en De Mieden (Openbaar) en een nieuw dorpshuis met gymzaal.

Jaren gesteggel

De scholen en het dorpshuis wilden al jaren een nieuw gebouw. Eind jaren negentig begonnen de eerste gesprekken om het dorpshuis te renoveren, maar dit liep keer op keer vast.

Daarop volgde het plan om de Sjaloomschool uit te breiden en renoveren tot kindcentrum. Daarbij zou het dorpshuis worden verkleind en gerenoveerd. Die plannen moesten dit jaar af zijn, maar het feest ging niet door toen de toenmalige gemeente Menterwolde in financieel zwaar weer kwam.

'Veel gevraagd van iedereen'

'Die jarenlange geschiedenis heeft veel flexibiliteit van iedereen heeft gevraagd. Toen de nieuwe gemeente dit jaar tegen iedereen zei: we willen het wéér helemaal anders doen werd er wat gemord, maar we hebben nu een plan', zegt wethouder Anja Woortman van leefbaarheid.

In de zaal waar het plan wordt gepresenteerd wordt gelachen: 'Al het goede komt langzaam, maar we hebben er nu vertrouwen in', zegt Jan de Boer, directeur van VCO, waar de Sjaloomschool onder valt.

Duurzaam en modern

Het nieuwe centrum moet een 'duurzame en moderne' school worden. Het bundelen van de scholen (samen 123 leerlingen) met het dorpshuis moet ervoor zorgen dat Meeden beter bestendig is tegen de krimp.

Locatie onbekend

Het is nog onduidelijk waar het centrum preciés moet komen, maar wethouder Erik Drenth noemde tijdens de perspresentatie expliciet dat het oude gebouw van de Sjaloomschool leeg staat. 'Daar hoeft dus niemand tijdelijk te worden ondergebracht.'

Miljoenentekort

Het nieuwe centrum gaat 5,4 miljoen euro kosten, ruim 3 miljoen meer dan oorspronkelijk begroot. De gemeente Midden-Groningen kreeg dit jaar de begroting al niet rond, en moest 3,4 miljoen uit de algemene reserves halen.

Hoe kan er dan toch drie miljoen extra worden geïnvesteerd in dit centrum? Volgens wethouder Drenth zit het als volgt: 'We hadden al een miljoen gereserveerd om de eerdere plannen te betalen.'

De overige twee miljoen komt uit een boekhoudkundige truc, al wil Drenth het zo niet noemen. 'We maken het extra geld los doordat we nieuwbouw anders mogen financieren dan renovatie. Dat noem ik geen truc, maar er is daardoor wel een financieringsvoordeel', zegt Drenth.

Ook is het nog niet bekend wanneer de schop precies in de grond gaat, maar het gebouw moet in 2021 dan echt klaar zijn.

De gemeenteraad bespreekt het raadsvoorstel op 29 november.

Lees ook:

- Budget multifunctioneel centrum Meeden wordt 'toereikend gemaakt'