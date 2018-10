Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wie daag jij uit voor een 'foodbattle'? (Foto: RTV Noord)

Kook jij met kliekjes? Jaarlijks gooien we per persoon zo'n veertig kilo voedsel in de kliko. Voor heel Groningen is dat maar liefst acht miljoen kilo eten. Dan kan en moet minder, vindt de gemeente. Ze is daarom begonnen met de 'Foodbattle'.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.



Wethouder Joost van Keulen van Groningen legt uit hoe je aan deze battle mee kunt doen en hoe je anderen kunt uitdagen. Ook in het Fruitcafé in de stad gaan ze verspilling tegen. Tijdens speciale kooklessen kun je leren om van afgedankte producten een maaltijd te bereiden. Sjoukje wordt Snoekje De 83-jarige Sjoukje Adema uit Groningen vist al haar hele leven. Maandag sloeg ze een snoek van ruim een meter aan de haak. Dit leverde haar de bijnaam Snoekje op. Onze verslaggeefster Beppie van der Sluis staat bij Snoekje aan de waterkant. Een 'groen' dorp zonder verzet. Hoe? Groene energie juichen we bijna allemaal toe, maar een windmolen vlak bij je huis? Dat zien we liever niet. In Duitsland zijn bij het dorp Feldheim een windmolenpark, een zonnepark en een biovergister aangelegd. En dat zonder verzet van de dorpsbewoners. Hoe hebben ze dat gedaan? Dode bomen door droogte De natuur in onze provincie heeft het zwaar te verduren door de aanhoudende droogte. Hier en daar zie je bomen die doodgegaan zijn. Maar hoe groot de schade écht is, wordt pas veel later zichtbaar. Zomer op de ijsbaan Het schaatsseizoen is twee weken geleden begonnen, maar buiten is het nog zomers. Beppie staat op het ijs van Kardinge en controleert wat het effect is van deze hoge temperaturen op het ijs. Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.