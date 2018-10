Verwarde man strooit met biljetten van 50 en 20 euro in Stad

De politie heeft dinsdagmiddag een verwarde man in Groningen aangehouden die met biljetten van 20 en 50 euro strooide. Dat gebeurde op de hoek van de Korreweg met de Eerste Hunzestraat.

Volgens een getuige lag het geld midden op straat. Doordat omstanders op het geld af doken ontstond er zelfs even een verkeersopstopping.

'Het gaat om echt geld'

'Voor zover bekend gaat het om echt geld', laat een woordvoerder van de politie weten. De verwarde man is meegenomen en overgedragen aan hulpverlenende instanties. 'We gaan op een later moment met hem in gesprek.'

Om hoeveel geld het gaat is niet duidelijk. Aan mensen die de biljetten hebben opgeraapt wordt verzocht het geld in te leveren op het dichtstbijzijnde politiebureau.