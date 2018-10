'Tranen in de ogen' om bomenkap in Marum

De gemeente Marum heeft zich de woede op de hals gehaald van de Stichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier. Marum heeft toestemming gegeven om een twintigtal eiken van ongeveer 35 jaar oud te kappen.

Volgens de gemeente zorgden de eiken ervoor dat sommige bedrijven slechter zichtbaar waren.

'Tranen in de ogen'

Rob Heringa, secretaris bij de stichting, keek raar op toen hij Marum in reed. 'Ik reed op de rotonde, dan moet je natuurlijk goed om je heen kijken. Maar toen ik naar rechts keek zag ik opeens allemaal dikke eikenstammen liggen. Nou, dan springen de tranen mij in de ogen.'

Het doet de inwoner van Kornhorn veel. 'Dit zijn dikke eiken van ongeveer 35 jaar oud die tegen de vlakte zijn gewerkt. En dan vraag je je direct af: waarom?'

Bedrijventerrein



Op die vraag heeft de gemeente Marum een antwoord. 'De bedrijven op het bedrijventerrein hebben ons gevraagd of zij de bomen mogen kappen. De bomen zijn weggehaald voor een betere zichtbaarheid. Er zijn nu gesprekken voor een mooie invulling van de grond.'

Heringa kan zich daar helemaal niet in vinden. Hij schiet al in de lach bij het horen van de uitleg. 'Dat is wel een lach als een boer met kiespijn. Ik vind het zo'n merkwaardige reden. Iedereen die hier langs rijdt ziet die bedrijven. Er is niks mis met de zichtbaarheid.'

Boos



'Ik ben voornamelijk boos op de gemeente', zegt Heringa. 'Nu kan iedere inwoner wel denken; mijn boompje staat ook in de weg, hupsakee, weg ermee. Dan houden wij geen landschap over.'

Heringa heeft nog een boodschap voor de gemeente Marum: 'Foei! Bezint eer ge begint.'