Proef met speciale batterij-trein op spoor Groningen - Leeuwarden

De provincies Groningen en Friesland, Arriva, ProRail en het Rijk gaan samen een proef doen met batterij-treinen op het spoor tussen Groningen en Leeuwarden.

De batterij-treinen zijn onderdeel van het plan voor duurzaam openbaar vervoer. De speciale treinen rijden op batterijen die op de begin- en eindstations worden opgeladen met speciale snelladers. Op het opstalterrein bij Haren moet ook zo'n laadstation komen.

Volgens gedeputeerde Fleur Gräper (D66) is de batterij-trein het beste te vergelijken met de elektrische bussen die nu bijvoorbeeld worden opgeladen op de P+R Reitdiep.

In theorie

De proef is nodig omdat de werking nog niet bewezen is. 'We weten dat het in theorie kan', zegt Gräper. 'Maar over de praktijk is nog maar heel weinig bekend.'

De speciale batterij-treinen worden als alternatief gezien voor een volledige elektrificatie van het spoor tussen Groningen en Leeuwarden. Inzet van de batterij-treinen zou vier keer zo goedkoop zijn als volledige elektrificatie.

Meer proeven

Naast de volledige elektrificatie en de batterij-treinen, wordt ook gedeeltelijke elektrificatie onderzocht en komt er ook een proef met batterij-treinen op waterstof.

