Leek verzet zich tegen gasbesluit Wiebes

De gemeente Leek tekent bezwaar aan tegen het gaswinningsbesluit van minister Wiebes van Economische Zaken. Wiebes wil dat de winning van gas uit het Groningenveld per 2030 stopt. Maar dat heeft ook gevolgen voor de inwoners van Leek.

Jan Been Verslaggever

Wiebes wil de NAM toestemming geven gas te winnen uit kleine velden in het Westerkwartier. De gemeente Leek vindt dat Wiebes in zijn gasbesluit niet duidelijk maakt wat dat betekent voor de bodem in Leek en omgeving. Ook verzet Leek zich tegen de uitbreiding van de opslagcapaciteit van de ondergrondse gasopslag bij Langelo.

Solidair

Wethouder Karin Dekker: 'Wij staan als gemeente Leek volkomen achter het afbouwen van de gaswinning. En wij zijn solidair met de mensen in het aardbevingsgebied, maar wij staan ook voor de belangen van de inwoners van onze gemeente. Omdat niet duidelijk is welke gevolgen verplaatsing van de winning naar het Westerkwartier heeft, kunnen wij niet anders dan bezwaar aantekenen.'

In november staat een gesprek gepland tussen de minister, de gemeente Leek en andere betrokkenen.