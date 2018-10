Provincie gaat niet door met anoniem solliciteren

De provincie stopt met anonieme sollicitatieprocedures voor de invulling van haar eigen vacatures. Een proef van een halfjaar heeft aangetoond dat er geen verschil zit tussen anonieme sollicitatieprocedures en niet-anonieme sollicitaties.

Met de proef wilde de provincie kijken of anoniem solliciteren drempelverlagend werkt en of het leidt tot andere keuze van kandidaten. Maar na 19 vacatures en 642 sollicitaties, blijkt dat niet het geval.

Geen onderscheid

'Ik ben daar wel trots op', zegt provinciebestuurder Nienke Homan (GroenLinks). 'Dit betekent dat wij geen onderscheid maken in sekse, leeftijd en afkomst. Er is geen verschil, iedereen is hier welkom.'

Doordat de sollicitatieprocedure blijkt te voldoen, is een voortzetting van de proef volgens de provincie niet nodig. Toch is er nog wel een aandachtspunt, weet Homan. 'We hebben een gelijke verdeling man/vrouw binnen de provincie, maar in de hogere functies is dat minder.'