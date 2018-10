Deel dit artikel:













D66: 'illegale feestjes Betonbos zijn meerwaarde voor cultuur in de stad' Feest op het Betonbos (Foto: Chris Bakker / RTV Noord)

De illegale undergroundfeestjes in het Groninger Betonbos zijn van meerwaarde voor de cultuur in de stad. Maar de tijd van vrijblijvendheid is wel voorbij. Dat vindt de fractie van D66, de grootste partij in de Groninger gemeenteraad.

Geschreven door Peter Steinfort

Verslaggever

De bewoners van het Betonbos organiseren al jaren feestjes langs het Eemskanaal Noordzijde. Tijdens de laatste editie kwamen er bij de politie meerdere klachten vanwege geluidsoverlast binnen. De organisatie had geen vergunning aangevraagd, terwijl dat wel had gemoeten. Leuk feestje 'We hebben in de stad Groningen een vrij evenementenbeleid, waarin echt ruimte is om een leuk feestje neer te zetten. Maar daarbij is het wel belangrijk dat je rekening houdt met de belangen van andere mensen', aldus Carlo Schimmel van D66. Mag niet 'Het staat buiten kijf dat het niet mag', vervolgt Schimmel. 'Tegelijkertijd, het gaat om een relatief kleinschalig feest, zonder commercieel oogpunt. Moet je het dan meteen opdoeken op het moment dat er klachten binnenkomen? Nee, ik denk het niet.' Handehaven en ingrijpen Volgens de SP had het feest minimaal gemeld moeten worden bij de gemeente. 'Cultuur, theater en feestjes zijn erg belangrijk voor de stad. Maar het gaat wringen wanneer het zorgt voor overlast', aldus fractievoorzitter Jimmy Dijk. 'Het moet de organisatie heel helder gemaakt worden dat ze zich aan de regels moeten houden', zegt Dijk. 'De politie heeft nu een goede afweging gemaakt door de-escalerend op te treden, maar voortaan is het wat ons betreft gewoon een kwestie van handhaven en ingrijpen.' Ruimte voor initiatieven Carlo Schimmel van D66 benadrukt het belang om nieuwe initiatieven de ruimte te geven. 'De eerste paar keren dat dit feest werd georganiseerd was er ook geen vergunning nodig. Dat is pas nodig als er meer dan 200 mensen komen. Maar het is belangrijk dat er regels worden gesteld, en dat het op een veilige en leuke manier kan gebeuren. Voor zowel de mensen op het feest als de mensen die er omheen wonen.' 'En als een feest wil doorgroeien, dan wordt het wel een keer tijd om een vergunning aan te vragen', besluit Schimmel.