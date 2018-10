Werkgroep N33 Tjuchem is blij; maar beseft dat het nu pas begint

De Werkgroep N33 Tjuchem is blij met de keuze voor haar 'bewonersvariant', maar beseft ook: er moet nog flink wat gebeuren. De gemeente Appingedam zegt 'teleurgesteld' te zijn.

'Het gaat natuurlijk altijd om een politieke keuze', zegt voorman Siert van der Laan van werkgroep N33 Tjuchem. 'Elke partij probeert zijn invloed uit te oefenen om de voorgenomen keuze te veranderen. Maar als je als werkgroep meedenkt, dan werkt dat goed. Dus we zijn erg blij.'

Wensen inventariseren

Maar er komt ook veel op de werkgroep af, beseft Van der Laan. 'We moeten samen met de provincie en het ministerie avonden organiseren voor omwonenden. De wensen vanuit het dorp ophalen, bijvoorbeeld op het gebied van ecologie, die wensen moeten we dan koppelen aan elkaar. Dat komt er allemaal bij.'

Er blij

De groep uit Tjuchem ging aan de slag met een ontwerp voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam, nadat de door Rijkswaterstaat ontworpen C-variant het dorp wel erg zou teisteren. Van der Laan is dan ook erg blij dat er uiteindelijk voor de X1-variant is gekozen.

Voor de kiezen

'Vooropgesteld, ook bij deze variant krijgt ons dorp het wel voor de kiezen, want de N33 komt dichterbij te liggen. Maar het is het beste van twee andere varianten, zodat dit gebied voor de economische ontwikkeling nog beter bereikbaar is. Ook daar was het ons om te doen.'

Teleurgesteld

Wethouder Lea van der Tuin (CDA) denkt er anders over. Zij is teleurgesteld in het besluit van de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

'We hadden goede hoop dat er goed naar ons geluisterd zou worden', zegt ze. 'We hadden met het bedrijfsleven stevig ingestoken op een goede bereikbaarheid voor bijvoorbeeld bedrijventerrein Fivelpoort, de Farmsumerweg en de Woldweg. Dan is dit besluit toch een teleurstelling.'

Kansen

Toch denkt Van der Tuin dat er ook in de huidige X1-variant kansen liggen voor Appingedam.

'De provincie heeft toegezegd met ons in gesprek te willen blijven, om te kijken hoe een zo goed mogelijke aansluiting gerealiseerd kan worden met Appingedam. Het is nu duidelijk wat het niet wordt, maar er wordt gesproken over een 'optie 5', dat is de X1-variant en het huidige tracé. De provincie heeft toegezegd dat te willen onderzoeken. Dat geeft ons hoop.'