Eemsmond eist milieu-onderzoek voor bouw kippenschuur Roodeschool

'Dit valt rauw op ons dak', zegt een aangedane boer Dirk van Os uit Uithuizermeeden. De gemeente Eemsmond heeft dinsdag besloten dat Van Os een milieu-onderzoek moet laten doen naar zijn plannen voor de bouw van een kippenstal bij Roodeschool.

Daarmee loopt de ondernemer al gauw een jaar vertraging op.

Omstreden plan

Van Os wil aan de Hooilandseweg in Roodeschool een kippenschuur bouwen voor 48.000 leghennen. Om het plan is veel te doen. Omwonenden zijn bang voor stank en geluidsoverlast.

Verschillende politieke partijen, waaronder de SP en Partij voor de Dieren, organiseerden vorige maand een protestontbijt bij het station van Roodeschool.

Mogelijke gevolgen

Voordat de boer een bouwvergunning kan aanvragen, moest het college beoordelen of een zogenoemde milieueffectrapportage nodig is. Dat is een uitgebreid onderzoek waarbij alle effecten op de natuur, de omgeving en de omwonenden worden onderzocht.

Wethouder Harrie Sienot (CDA) acht dit nodig: 'Misschien past het plan wel binnen alle regels van het bestemmingsplan, maar er zijn meer factoren waarmee we rekening moeten houden. Bij een milieueffectrapportage wordt van alle kanten bekeken wat de gevolgen zijn voor de omgeving, het milieu en de gezondheid van alle omwonenden.'

Ambtenaren adviseerden géén onderzoek

Van Os had dit niet verwacht, aangezien ambtenaren van Werkorganisatie DEAL het college eerder adviseerden geen milieu-onderzoek te laten uitvoeren. De boer kan tegen het collegebesluit echter niet in beroep.

'We hadden meegekregen dat het niet nodig was, dus dit valt rauw op ons dak. We gaan ons nu beraden en alle mogelijkheden tegen het licht houden.'

Geen opzettelijke vertraging

Voor Van Os is het vervelend, aangezien het opstellen van zo'n rapport vele maanden kan duren. Daar komt dan nog de tijd bij die de beoordeling ervan vergt. Sienot benadrukt dat de gemeente de plannen niet opzettelijk vertraagt:

'We doen dit niet bewust om tijd te creëren. We hebben alle ins en outs goed bekeken en beoordeeld dat dit onderzoek nodig is. Het gaat ons niet om extra tijd, maar om de principes of we op die plek wel of niet een kippenschuur toestaan.'

Alternatieve locaties

Het is maar de vraag of Van Os het onderzoek ook daadwerkelijk laat uitvoeren, aangezien de boer met het gemeentebestuur van Eemsmond in gesprek is over alternatieve locaties. De ondernemer wilde aanvankelijk de schuur in de polder boven Uithuizermeeden bouwen, maar stuitte toen op verzet van de provincie. Het standpunt van de provincie is volgens Van Os nu veranderd, waardoor er toch weer mogelijkheden zijn.

De gemeenteraad van Eemsmond praat komende donderdag over de kwestie. SP en Gemeentebelangen willen dat de raad een principe-uitspraak doet over de plannen voor de kippenstal bij Roodeschool.