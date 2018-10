Den Andel mag voormalig schoolgebouw kopen van gemeenteraad

De raad van Winsum is akkoord gegaan met de verkoop van het voormalig schoolgebouw De Holm in Den Andel.

Nadat het gebouw 2,5 jaar geleden leeg kwam te staan besloten inwoners er een dorpswinkel te beginnen en een fabriekje waar plastic gerecycled wordt. Er worden allerlei maatschappelijke activiteiten voor het dorp georganiseerd.

Kanttekeningen



Het college wil het gebouw voor 80.000 euro verkopen, terwijl het ruim 130.000 euro waard is. Gemeentebelangen plaatst hier kanttekeningen bij. De partij is benieuwd hoe deze prijs tot stand is gekomen. Ook CDW 2.0. vindt dat de verkoopprijs vragen oproept.

'Laag verkoopbedrag'

'Het is een laag verkoopbedrag maar dit is al veel meer dan een symbolisch bedrag van één euro waarvoor panden ook verkocht worden. Wij gaan ervan uit dat er hele mooie dingen gaan gebeuren in het gebouw. Daarom zijn we tot dit bedrag gekomen', zegt wethouder Marc Verschuren (GroenLinks). Volgens het college kan het dorp het bedrag betalen. Inwoners hebben subsidies geworven en geld ingezameld via crowdfunding.

Maatschappelijke winst

Het CDA snapt de keuze van het college. 'Vanuit geld geredeneerd is dit misschien niet gunstig. Je zou het gebouw voor een hoger bedrag aan een andere particulier kunnen verkopen. Maar de maatschappelijke winst vinden we belangrijker', zegt fractievoorzitter Peter Ritzema.

Uiteindelijk ging de raad akkoord. Partijen roemden de inwoners en vinden het een goed voorbeeld van burgerinitiatief en ze zien het als een goede investering in het dorp.

Lees ook:

- Den Andel wil voormalig schoolgebouw kopen

- School in Den Andel moet hart van het dorp blijven