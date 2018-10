'Die eeuwige onduidelijkheid duurt nu al drie jaar, daar is niks aan veranderd'

'Iedereen die in het dorp woont gun ik een veilig en stevig huis. Maar ik wil óók graag weten waar ik aan toe ben, en dat hoor ik niet', zegt Patricia Dilling. Ze woont in het buitengebied van Overschild.

Voor het dorp zijn dinsdagavond nieuwe plannen gepresenteerd. De informatieavond in het dorpshuis werd door zo'n tachtig inwoners van het dorp in de kern van het bevingsgebied bezocht.

Niet voor iedereen duidelijkheid

De stemming is redelijk positief. Inwoners zijn blij dat ze beter weten waar ze aan toe zijn, maar voor de Schildjers in het buitengebied geldt dat niet. Zij weten nog altijd niet wat er met hun huis moet gebeuren.

'Er zitten gewoon nog steeds mensen met stutbalken in hun huis. Ze weten nog altijd niet of hun huis veilig is en zien de barsten groeien. Die eeuwige onduidelijkheid duurt nu al drie jaar, en daar is niks aan veranderd. Vanavond ook weer niet', zegt Esther Rots.

Duidelijk antwoord nodig

Rots heeft geluisterd naar de presentatie van de plannen maar ziet er nog maar weinig heil in. 'Het interesseert mij niet of er ergens een beetje meer groen komt, een voetbalveld of een teruggetrokken kavel. Het gaat mij erom dat iedereen die hier woont gewoon duidelijk antwoord krijgt op zijn vragen', vertelt ze geërgerd.

Zelf meedenken

Een werkgroep van inwoners heeft zélf de basis gelegd voor die plannen met een witboek. Daar haakte de gemeente Midden-Groningen bij aan, die architect Winy Maas invloog om te helpen. Twee derde van het dorp moet worden gesloopt, maar de plannen moeten ook de leefbaarheid in het dorp verbeteren. Schildjers hebben zelf meegewerkt om de plannen uit te werken. Op bijeenkomsten en via enquêtes konden ze hun mening laten horen.

Het kwam op mij over alsof de wethouder ons tevreden wil houden Patricia Dilling - bewoner buitengebied

Daar deed Patricia Dilling ook aan mee. 'Ik ben hier in de hoop dat wij er ook betrokken bij worden. Vanavond begon de wethouder de avond met een mededeling over het buitengebied.'

'Dat kwam op mij over alsof ze ons tevreden wil houden', vervolgt ze. 'Zo van: Ik heb wat gezegd over het buitengebied, en nu gaan we het hebben waar het echt over gaat. En dat is het dorp zelf.'

Tweedeling?

Wethouder Anja Woortman, die het woord deed op de avond, heeft ook zorgen over een tweedeling in het dorp. 'Dat wil je eigenlijk niet. Ik zet me er voor in om zoveel mogelijk duidelijk te krijgen voor het buitengebied. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat voor de andere inwoners van Midden-Groningen ook nog veel onduidelijk is.'

'In Overschild hebben we dit proces heel intensief samen gedaan. En daar zie je dus ook duidelijker op een vervelende manier de verschillen. Maar ik wil me ook gewoon inzetten voor de andere inwoners van Midden-Groningen om te weten of ze in een veilig huis wonen of niet.'

Woortman doelt daarmee op de lijst met zo'n 1500 adressen van onveilige en risicovolle woningen die minister Eric Wiebes heeft beloofd. Het is nog na maanden nog steeds niet duidelijk om welke adressen het precies gaat.

'Omgekeerde wereld'

Esther Rots: 'Wij zijn heel erg redelijk en enorm geduldig. Maar het is zo'n omgekeerde wereld. Wij hoeven toch niet de hele tijd om informatie te vragen? Gooi al die miljoenen niet tegen een leuke website of Overschild glossy. Die hoeven we niet, we willen duidelijkheid.'

