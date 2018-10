Brandweerman verleent hulp, brandweerauto aan gort

Een medewerker van de Brandweer Groningen zal een tripje over de Emsbahn in Duitsland waarschijnlijk niet gauw vergeten.

De man gaat dinsdagmiddag in een brandweerbusje met aanhanger op weg naar een oefening in Enschede. Hij besluit via de autobahn A31 te gaan, omdat dat het snelst is.

Over de kop

Maar de reis verloopt anders dan de bedoeling is. Bij Emmerich ziet hij aan de overkant van de weg plotseling een auto over de kop slaan. Je bent brandweerman, of je bent het niet, dus hij besluit direct in actie te komen.

Harde knal

Hij stopt op de vluchtstrook, stapt uit en verleent eerste hulp. Terwijl daarmee bezig is, hoort hij opeens een harde knal. Hij kijkt op en ziet hoe een vrachtwagen bovenop zijn eigen voertuig knalt.

Afgeleid

De brokstukken vliegen over de weg, met een chaos als gevolg. De weg moet tijdelijk worden afgesloten. De brandweerbus en de aanhanger kunnen naar de sloop. De vrachtwagenchauffeur verklaart later dat hij was afgeleid doordat hij zag dat de brandweerman eerste hulp verleende.

Met de automobilist, om wie het allemaal was begonnen, is het waarschijnlijk goed afgelopen, zegt de brandweer. Hij is met onbekende verwondingen, maar wel aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht.

De Duitse nieuwssite Nordnews.de bericht uitgebreid over het ongeval.