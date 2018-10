Nieuwbouw Grunobuurt in Stad komt weer op gang

De ontwikkeling van de wijk Grunobuurt in Groningen heeft door de crisis jarenlang stilgelegen, maar nu wordt de draad weer opgepakt. Woningcorporatie Nijestee is begonnen met de bouw van een vierde woonblok.

Dat blok krijgt de naam 'Lampisterie' en zal bestaan uit 101 sociale huurwoningen. Daarvan zijn vijftien bestemd voor jongeren met een lichamelijke beperking. Eind 2020 moet het klaar zijn.

De bedoeling is dat volgend jaar zomer wordt begonnen met de bouw van een vijfde woonblok, dat in 2021 voltooid zal zijn. Hierin komen een honderdtal huur- en koopappartementen.

Uiteindelijk komen er acht woonblokken met in totaal ongeveer 550 koop- en huurwoningen. Een deel van deze laatste categorie wordt in de vrije sector verhuurd. De nieuwe woningen komen in de plaats van honderden verouderde woningen, die inmiddels voor het grootste deel zijn gesloopt.