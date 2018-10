Limburgse burgemeester van twitterrel komt nog dit jaar naar Groningen

Burgemeester Wil Houben van de Limburgse gemeente Voerendaal komt waarschijnlijk nog dit jaar voor een werkbezoek naar Groningen.

De burgervader, die zich de woedde op de hals haalde van Groningers, krijgt binnenkort een uitnodiging in de bus van burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond en wethouder Bé Schollema van Loppersum.

Verkeerde keelgat

Eind juli plaatste Houben een tweet, waarin hij zegt: 'Ik snap niet hoe heel Nederland zich door een paar Groningers haar gasrijkdom laat afnemen. De Limburgse kolen zijn er destijds tot de laatste kuubs uit geroofd!' Dat schoot bij verschillende noordelijke politici en andere Groningers in het verkeerde keelgat.

'Grof schandaal'

Van Beek reageerde hier fel op: 'Dat een burgemeester vanuit een andere regio dit soort woorden uitspreekt, vind ik werkelijk een grof schandaal', zei ze toentertijd. Vandaar dat ze samen met de Lopster wethouder Houben uitnodigde om te laten zien wat de gevolgen zijn van de gaswinning in Groningen.

Vakantie en drukte

Dat werkbezoek zou vorige maand plaatsvinden, maar tot een afspraak is het nooit gekomen. Van Beek: 'We waren eerst zelf nog op vakantie en waren daarna druk met het Nationaal Programma Groningen (de 1,15 miljard, - red.), dus daardoor kwam het op de lange baan. Maar we gaan het nu weer oppakken.'

De burgemeester had eerder al zijn spijt betuigd tegenover de nieuwssite 1limburg. Hij zei te twitteren op persoonlijke titel. 'Als ik had geweten dat het bereik zo enorm was, had ik die tweet niet geplaatst', aldus Houben.

Overeenkomsten

Van Beek hoeft hem naar eigen zeggen niet meer te overtuigen van de problematiek in Groningen: 'Aangezien het wat langer op zich liet wachten, is het aardig om het toekomstperspectief te bekijken. Hoe zetten we de schouders eronder, en hoe hebben ze dat in Limburg gedaan? Ik denk dat we veel overeenkomsten hebben.'

Als Houben in gesprek wil met Van Beek als burgemeester van Eemsmond, moet hij ook daadwerkelijk voor 1 januari komen. Eemsmond gaat over ruim twee maanden fuseren met Bedum, De Marne en Winsum.

