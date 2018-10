Rondje Groningen: wie kent Arend Smit?

Een houten beeldje uit Nederlands-Indië met de naam van een Groninger erop houdt een man in Etten-Leur bezig. En de poffert is gewoon terug te vinden op een wereldwijde atlas.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen.

1) Grote bouwput

Het is druk in het centrum van Groningen, ziet onze Erik vanmiddag. Inmiddels weten we wat er wordt gebouwd op de Grote Markt en Vismarkt.

2) Dat doen we niet na

We kunnen beste en rondje fietsen, maar dit kunstje is niet aan ons besteed.

3) Poffert op de Taste Atlas

Helemaal hip and happening op het Interwebs vandaag de dag: de Taste Atlas. Ook de lokale keuken van Groningen heeft er een plek gevonden.

4) Groningen, studentenstad.

Gewoon een alledaagse situatie.

5) Wie kent Arend Smit?

Dat vraagt de 79-jarige Rob van Weerd uit Etten-Leur zich af. Hij heeft al sinds de jaren 70 een beeldje waar op de achterkant staat 'meegebracht door de gerepatrieerde Arend Smit uit Groningen'.

Smit werd in 1945 gerepatrieerd uit Nederlands-Indië en nam het houten beeldje mee. Vermoedelijk is Smit na terugkomst in Nederland ook op bedevaart geweest in het Duitse Kevelaar, maar daar is de tekst niet duidelijk over. Heb je een idee? Mail dan even.

6) Beter een goede buur..

De Rijdende Rechter was laatst al in Scheemda, zou hij binnenkort ook naar Stad komen?

7) Snappen we

Een te hete eierbal is inderdaad levensgevaarlijk. Altijd even blazen!

8) Droogte in de landbouw

Uit zich ook op andere manieren..



