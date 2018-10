'Mr. Climate' Ban Ki Moon krijgt eredoctoraat van de RUG uitgereikt

Hoog bezoek aan Groningen woensdag: voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon is in de stad. Hij heeft een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Groningen uitgereikt gekregen en opent een internationaal klimaatinstituut.

De universiteit geeft hem deze eretitel onder meer voor zijn inzet om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Dankspeech

'Wij zijn de eerste generatie die een einde kan maken aan armoede, en de laatste generatie die klimaatverandering kan stoppen', zei Ban tijdens zijn dankspeech in een bomvolle Martinikerk.

Ban riep jongeren op te acteren als 'global citizen', een wereldburger. Precies deze woorden sprak president Kennedy tegen Ban toen hij in 1962 als student door de president werd ontvangen.

Ban Ki Moon zei ooit: bij klimaatverandering is geen plan B want er is geen planeet B Elmer Sterken - Rector magnificus RUG

Global Center

Tijdens de ceremonie kreeg Ban Ki-moon een traditionele bordeauxrode 'kappa' (cape) omgehangen. Direct na afloop vertrok hij naar het Zerniketerrein voor de opening van het Global Center on Adaption.

Samen met Rotterdam huisvest Groningen dit internationale klimaatinstituut. Dat moet samen met een commissie onder leiding van Ban Ki-moon landen adviseren hoe ze om kunnen gaan met klimaatverandering.

Hoofd bieden

Het centrum moet oplossingen voor gevolgen van klimaatverandering uit het ene land gaan delen met andere landen. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen waarmee landen stormen, extreme droogte of juist overstromingen beter het hoofd kunnen bieden.

Dit kan bijvoorbeeld door steden anders in te richten en over te stappen op nieuwe vormen van landbouw.Zo ligt er uit Ethiopië al een concrete vraag. Dat land kampt geregeld met extreme droogte en zoekt daarom naar zaden en gewassen die daar beter tegen kunnen.

Mr. Climate

Volgens rector magnificus Elmer Sterken was het geen verrassing dat Ban, 'met de bijnaam Mr. Climate', nu voorzitter is van de Global Commission on Adaptation. 'Als iemand het kan, is hij het. Hij zei ooit: 'bij klimaatverandering is geen plan B want er is geen planeet B.''

Lees ook:

- Voormalig secretaris-generaal Verenigde Naties krijgt eredoctoraat RUG