Aardbevingscongres over veilig wonen moet bewoners handvatten geven

Kennisplatform Bouwen en Versterken en Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen houden volgende maand een congres over veilig wonen in het aardbevingsgebied.

De rapporten en adviezen stapelen zich op en alle organisaties hebben zo hun eigen opvatting over het aardgasdossier. Zelfs voor de deskundigen is het zware kost om alles nog te begrijpen.

Duizelt af en toe

'Wij zitten als professionals in dit dossier. En laat ik voor mijzelf spreken, het duizelt mij al af en toe', zegt directeur Rolf Koops van kenniscentrum Building.

Laat staan dat het voor de bewoners nog te doen is om te begrijpen wat er met hun huis gebeurt. 'Ze worden in een technische fuik geleid. En ik hoop echt dat dat verandert', zegt Koops.

Wat betekent dit voor hun woning?

Volgens Koops krijgen de bewoners te maken met technisch ingewikkelde versterkingsadviezen en moeten ze keuzes maken die moeilijk te overzien zijn. 'Ze komen eigenlijk helemaal niet toe aan de vraag wat dat voor hun woning betekent. Voor de waarde van de woning en voor het woongenot.'

Handvatten

Doordat mensen tijdens het congres met deskundigen, maar ook met elkaar kunnen praten, hoopt Koops de bewoners van het aardbevingsgebied handvatten te geven. Maar zitten mensen wel te wachten op zo'n evenement?

Behoefte aan experts

'Ja, dat denk ik wel', zegt hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij zit ook in de organisatie van het congres. 'We merken gewoon dat mensen behoefte hebben aan wetenschappers en andere deskundigen die vanuit hun vak en vanuit hun expertise kunnen uitleggen hoe het zit.'

Toezichthouder

Een van de deskundigen is inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen. Hij komt uitleggen hoe het SodM in de toekomst in de gaten houdt hoe er gas wordt gewonnen in onze provincie.

Het congres is op donderdag 8 november in kenniscentrum Building op Zernike. Het is gratis te bezoeken, wel moet je je van tevoren aanmelden op de site van Building.

