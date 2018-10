Deel dit artikel:













Politie schiet man neer in woning centrum Stad (update) De omgeving van Tussen Beide Markten is afgezet (Foto: 112 Groningen)

De politie heeft woensdagmorgen in een woning aan de straat Tussen Beide Markten in Stad geschoten op een man die in de woning was. Die is daarbij gewond geraakt, maar verkeert niet in levensgevaar.

De straat is afgezet voor onderzoek. Volgens de politie was de bewoner legaal in het bezit van een vuurwapen. Agenten hadden de opdracht het wapen in te nemen en kwamen bij hem aan de deur. 'In de woning ontstond een situatie waarbij collega's zich genoodzaakt voelden om te schieten', meldt de politie. 'In de relationele sfeer' Volgens twee getuigen die in het pand tegenover het appartement aan het werk waren, gaat om een schietpartij in de relationele sfeer. De verdachte had zijn vriendin uit huis gezet, zeggen ze tegen verslaggever Peter Steinfort. 'Er lagen ook spullen van haar op straat. Toen ze terugkwam heeft hij op haar geschoten, zeggen ze. Toen kwam de politie.' Onderzoek rijksrecherche De rijksrecherche doet onderzoek naar de toedracht. Dat is gebruikelijk als de politie heeft geschoten. Tussen Beide Markten is de straat tussen de Grote Markt en de Vismarkt.