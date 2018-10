Percentage Groningers dat de zorgverzekering niet kan betalen op twee na hoogste van land

Vorig jaar was ruim 1,9 procent van de Groningers niet in staat om de zorgverzekering te betalen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat dan om ruim negenduizend Groningers.

Op Flevoland en Zuid-Holland na is dit het hoogte percentage in het land. Ook is dit percentage hoger dan het landelijk gemiddelde van 1,7 procent. Zeeland had met 1,1 procent vorig jaar het laagste percentage.

Tekst gaat verder onder grafiek



Dalende trend

Wel is in de provincie sinds 2015 een daling waar te nemen van het percentage wanbetalers in de provincie. Dat past in de landelijke trend, ziet ook Sakina Saouti, woordvoerder van de Zorgverzekeringslijn. Dat is een organisatie onder de vlag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die advies geeft voor het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Ze legt uit hoe dat komt.

Vaak is het zo dat als je zo'n schuld hebt, je ook andere schulden hebt Sakina Saouti - woordvoerder Zorgverzekeringslijn

'Het ministerie van VWS heeft een tijd terug maatregelen genomen om wanbetaling tegen te gaan. Het gaat nu zo: Als je zes maanden niet je zorgpremie betaalt, dan is er het uitvoerende incassobureau van de overheid (CAK). De CAK verplicht werkgevers of de uitkeringsinstantie om de zorgpremie plus een extra bedrag in te houden op je loon of uitkering. Dat heet een bestuursrechtelijke premie. En als je bijvoorbeeld geen loon en uitkering hebt, dan krijg je een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)'.

Zorgverzekeringsschulden veelvoorkomend

Volgens Saouti staan in Nederland zorgverzekeringsschulden in de top drie van meestvoorkomende schulden. 'Vaak is het zo dat als je zo'n schuld hebt, je ook andere schulden hebt', aldus Saouti.

Haar advies voor mensen die hun zorgverzekering niet meer kunnen betalen: 'Als je chronisch te weinig geld binnen krijgt iedere maand, dan moet je naar de gemeente gaan voor schuldhulp.'

Ze wijst daarbij ook op de mogelijkheid om zorgtoeslag te krijgen. Volgens Saouti weten veel mensen niet dat ze zorgtoeslag kunnen krijgen, terwijl ze daar wel recht op hebben.

'Sommigen zijn bang dat het mis gaat en dat ze dan veel moeten terugbetalen.' Om hoeveel mensen het exact gaat kon Saouti vooralsnog niet zeggen.