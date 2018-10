Lopend Vuur: Laat de herfst nu maar komen

De zomer van 2018 lijkt eindeloos te duren. Terwijl we al halverwege oktober zijn, hebben we nog steeds dagen waarop de temperatuur boven de 20 graden uitkomt.

Na vandaag echter lijkt het weer toch wat te veranderen. Het wordt wat minder warm en volgende week wordt ook wat regen verwacht. Dan staat de temperatuurmeter overdag zomaar ineens op tien graden.

Ieder jaargetijde heeft natuurlijk z'n eigen charme. Ook de herfst, met de huilende wind rond het huis, de bladeren die van de bomen vallen en met af en toe een stevige bui. Ben je er aan toe? Ons Lopend Vuur vandaag:

Praat mee

Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagram-app in de Stories.

Sint Maarten is altijd op 11 november, dus ook op zondag

Dat was ons Lopend Vuur van dinsdag, omdat Stad het lampionnetje lopen verplaatste naar 12 november om mensen op zondag te ontzien. 72 procent van de 6701 stemmers vindt het onnodig en vindt dat Sint Maarten op zondag prima kan.