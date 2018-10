Directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork gaat weg

Directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Dirk Mulder, maakte woensdagochtend bekend dat hij in juli stopt met werken. De Oost-Groninger heeft dan de pensioenleeftijd bereikt en wil het stokje doorgeven.

Dat meldt RTV Drenthe. Mulder werkt sinds 1986 bij het herinneringscentrum en heeft het bijna vanaf de grond opgebouwd.

Zichtbaarheid

Zijn werk begon als educatief medewerker, nadat rechtenstudente Manja Pach bij de politiek had aandrongen op het oprichten van een herinneringscentrum. Zij vond het belangrijk dat de plek waar in de Tweede Wereldoorlog een kamp was, weer zichtbaar werd.

Nagenoeg alles werd afgebroken in de jaren '70, nadat het Molukse woonoord Schattenberg - dat er in de jaren '50 was geopend - werd opgeheven.

Veranderingen

Als directeur heeft Mulder de afgelopen jaren voor veel veranderingen op het kampterrein gezorgd. Het herinneringscentrum is meerdere keren verbouwd en vergroot en het bezoekersaantal is gestegen naar 170.000 per jaar.

'Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je niet meer hier kunt komen en van niks weet en hier weggaat en zegt: 'Nou geen idee wat daar is geweest'. Nee, dat kan niet meer...', zei Mulder in een eerder interview.

Het is nog niet bekend wie Mulder opvolgt. Eind deze maand start de sollicitatieprocedure.

