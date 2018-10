Bewoners krijgen sleutel voor nieuwe Damster huurhuizen: 'Dit is prachtig'

Dirk Strokckmeijer steekt de sleutel in het slot van zijn nieuwe huurwoning in Appingedam. (Foto: Sven Jach / RTV Noord)

Jarenlang vormde de Klaas Bosstraat in de Damsterwijk Opwierde een gapend gat, maar na negen maanden bouwen levert woningcorporatie Woongroep Marenland de eerste huurhuizen op.

'Dit is prachtig', zeggen Dirk en Dirkje Strokckmeijer in koor als ze voor het eerst de sleutel omdraaien en de voordeur openzwaait. 'We verheugen ons erop om hier nog heel wat jaartjes gelukkig te zijn', zegt Dirkje.

Gebruiksaanwijzing

Voordat ze de boedel kunnen verhuizen, moet er nog heel wat gebeuren in huis. Zoals het leggen van de vloer en het sauzen van de wanden. Maar voordat Dirk de verfkwast in de hand kan nemen, krijgt hij eerst uitleg over hoe alles werkt.

'Ja, dat is goed om te weten. Maar ik ga ervan uit dat er ook wel boekjes zijn waar we het nog in kunnen teruglezen', zegt Dirk.

Dit zijn de laatste huizen die met een gasaansluiting worden gebouwd Gerke Brouwer - Directeur Woongroep Marenland

Oplevering

Na Dirk en Dirkje staan de volgende vijftien bewoners klaar om de sleutel te krijgen. 'Vandaag leveren we de eerste zestien huizen op en de andere twaalf doen we volgende maand', zegt directeur Gerke Brouwer van Woongroep Marenland.

De huurders komen voornamelijk uit de Emmastraat en de Patrimoniumstraat. Hun oude huis wordt gesloopt. Woongroep Marenland heeft speciaal rekening gehouden met de nieuwe woningen, zodat de huurders maar één keer hoeven te verhuizen en niet tijdelijk in een wisselwoning ondergebracht hoeven te worden.

Gemiste kans?

In de nieuwe huizen kunnen de huurders tot aan hun oude dag leven. Ze hebben een slaap- en badkamer op de eerste verdieping. Daarnaast zijn de woningen duurzaam gebouwd. Maar, ze zijn niet gasloos. Is dat geen gemiste kans?

'Dit project viel helaas net voor het traject van gasloos bouwen. Dus dit zijn de laatste huizen die met een gasaansluiting worden gebouwd', zegt Brouwer. De Woningcorporatie kon voor de woningen in de Klaas Bosstraat helaas niet profiteren van de miljoenen die uit Den Haag komen voor gasloos bouwen.

