Gronings architectenbureau genomineerd voor Friese prijs

Architectenbureau Onix uit Groningen is genomineerd voor de Vredeman de Vries Prijs 2018. Deze onderscheiding wordt jaarlijks door de provincie Friesland uitgereikt, het ene jaar voor architectuur, het andere jaar voor vormgeving.

De provincie Fryslân wil met deze prijs de belangstelling voor architectuur bij een breed publiek vergroten. Onix is genomineerd voor het ontwerp van het museum en werkplaats Houtstad in IJlst.

Vijfduizend euro

De andere projecten die zijn genomineerd: De Blokhuispoort in Leeuwarden (TWA Architecten), Nieuwbouw woning en atelier in Bartlehiem (Dorenbos Architekten), Huis aan het Meer in Oudega (Studio Nauta) en Poortgebouw Nachttuin in Wier (NRJ Architectuur).

De winnaar ontvangt een bedrag van 5000 euro. De prijs is voor zowel de ontwerper als de opdrachtgever. Er waren dit jaar veertig inzendingen.