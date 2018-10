Meerstad wordt uitgebreid met twee nieuwe woonwijken

De nog te bouwen wijken zullen voorzien in duizend woningen en heten Groenewei en De Zeilen. (Foto: Robert Pastoor / RTV Noord)

Er komen twee nieuwe woonwijken bij Meerstad in de stad Groningen. De nog te bouwen wijken zullen voorzien in duizend woningen en heten Groenewei en De Zeilen.

Volgens woningwethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) gaat het goed met de verkoop van woningen en kavels in Meerstad.

Grondprijzen

'We hebben dit jaar de doelstelling van 150 al gehaald', zegt hij. Van der Schaaf ziet vooral veel geld in het laatje komen door de verkoop van grond. 'De grondprijzen zijn op dit moment erg goed.'

Verkeerstechnisch

In de nog te bouwen wijk Groenwei komt een nieuwe basisschool en een buurtsupermarkt. 'We hebben hier expres niet gekozen voor een hele grote supermarkt. Dat is verkeerstechnisch niet handig.'

Als Meerstad in de toekomst groter wordt sluit de wethouder niet uit dat er wel ruimte is voor een grotere supermarkt.

In de wijk De Zeilen zal een sluisje komen, maar ook horeca, winkels en kantoorruimte.

Stevige kwaliteit

Het stadsbestuur verwacht dat over een half jaar de eerste woningen gebouwd zullen worden. 'Meerstad wordt steeds meer een echte stadswijk, maar wel met een stevige kwaliteit aan water en groen', aldus een tevreden wethouder Van der Schaaf.

