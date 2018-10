Stadsbestuur geeft financiële waarschuwing aan het volgende stadsbestuur

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in de stad Groningen moet niet denken dat er ondanks de economische hoogtijdagen een grote pot met geld klaarstaat voor het doen van allerlei uitgaven.

Financieel wethouder Ton Schroor (D66) waarschuwt de nieuwe collegepartijen alvast: 'Zie het als een winstwaarschuwing.'

Problemen met uitkeringen, jeugdzorg en WMO

Zo is er volgens Schroor een tekort voor het uitbetalen van uitkeringen wat al richting 11 miljoen euro loopt. 'Dan zijn er nog financiële tegenvallers bij de WMO en jeugdzorg. Het is een hele opgave, financieel gezien', zegt de D66-bestuurder alvast tegen zijn opvolgers.

Investeringen in de huizenmarkt

Het knelpunt zit volgens de wethouder in de enorme tegenvallers die er zijn in het sociaal domein en investeringen die nodig zijn in de overspannen huizenmarkt.

'Dan kom je in een hele rare spagaat. Mensen hebben meer te besteden door de aantrekkende economie en gaan investeren in bijvoorbeeld een woning. Het Rijk geeft minder uit dan ze begroot hebben, maar daardoor krijgen wij minder geld.' Geld waarmee de gemeente bijvoorbeeld bouwterreinen bouwrijp kan maken.

Er is niet genoeg geld bij de gemeente, maar onze financiële positie is gewoon goed Ton Schroor - wethouder

Stevige onderhandelingen

'Er is bij de gemeente niet genoeg geld. We moeten stevige keuzes maken om ambities, wensen en knelpunten in goede banen te leiden', waarschuwt Schroor. 'Het worden stevige onderhandelingen voor het nieuwe college om het geld te verspreiden.'

Toch is Schroor niet van mening dat hij en zijn collega's meer geld hadden moeten overhouden voor de nieuwe bestuurders. Die zitten er vanaf 1 januari. 'Onze financiële positie is niet slecht, maar gewoon goed. We kunnen wel tegen een stootje. Maar er zijn wel gewoon flinke tegenvallers bij onder meer jeugdzorg en WMO.'