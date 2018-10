Creatieve koppen hebben grootse plannen voor Hongerige Wolf en Ganzedijk

In totaal hebben 66 (landschaps-)architecten en stedenbouwers zich de afgelopen maanden gebogen over de dorpen Hongerige Wolf en Ganzedijk. De creatieve koppen doen mee aan de 'Prix de Rome', een prestigieuze prijs voor architecten jonger dan 35 jaar.

Donderdagmiddag maken zij in Rotterdam hun plannen voor het gebied bekend.

Onbekende 'toeristen'

Deelnemers aan Prix de Rome kregen dit jaar de opdracht om na te denken over een deel van Amsterdam, maar moesten zich daarnaast ook buigen over ontwikkelingen en invullingen van Ganzedijk en Hongerige Wolf. Inwoners wisten hier niks vanaf, tot er opeens onbekende 'toeristen' door de dorpen heen liepen.

Harm Evert Waalkens, inwoner van Finsterwolde en voorzitter van Stichting Landschap Oldambt: 'Op enig moment, vroeg in het voorjaar, liepen hier mensen met rugzakjes en fototoestellen van Finsterwolde naar Ganzedijk en door naar Hongerige Wolf. Toen heeft een alerte inwoner een van die mannen van de weg geplukt. Die vertelde dat zij met een project bezig zijn.'

Waarom hier?



Dat project bestaat uit twee onderdelen. Voor de grote opdracht moesten de jonge architecten nadenken over Amsterdam, voor de kleinere opdracht over Oost-Groningen.

Prix de Rome schrijft over de uitkomsten van de opdracht in onze provincie: 'De opdracht heeft deelnemers aangezet tot uiteenlopende benaderingen. Velen probeerden een gezicht te geven aan de problemen in het gebied.'

Dat schiet Waalkens in het verkeerde keelgat. 'Ik schiet daar altijd van in de kramp. Het kan zijn dat wij gaan krimpen, maar krimp geeft ruimte. Ik draai het altijd om. Het zijn kansen in dit gebied. Het agenderen van problemen, daar hebben we blikken vol mensen voor. Wij zitten in het andere blik.'

Afblijven



Van de 66 deelnemers, zijn vier op de shortlist geplaatst. Twee mannen uit Nederland, een vrouw uit Italië en een vrouw uit Polen. Het idee van een van beide mannen spreekt Waalkens zeer aan.

'Het is voor ons nog onbekend wat zij precies voor plannen hebben, maar de architect Bram van Kaathoven zegt dat je in dit soort gebieden eerst moet nadenken, voor je met grootse projecten komt', aldus Waalkens.

Hij vervolgt: 'Ik vind die denkwijze zeer opmerkelijk en uitdagend. Maar dat is goed. Het is mooi dat iemand die geboren is om plannen te maken zegt: laten wij nou eerst eens even rustig gaan zitten en kijken. Dat is toch fantastisch?'

Spanning



De architecten presenteren deze donderdag hun plannen voor beide opdrachten. Waalkens is daar bij aanwezig, samen met andere bewoners. 'Ik vind het spannend om de plannen voor Amsterdam te horen, maar ik vind het nog spannender voor ons gebied. Ik stel mij voor dat dit een soort steen is die zij in de vijver hebben gegooid. Nu gaan we zien hoe hoog de golven komen.'

Het is niet zo dat de winnaar zijn of haar plannen ook gaat realiseren. Er komt bijvoorbeeld geen zak geld vrij. Maar mochten de inwoners blij zijn met de plannen, dan is de kans groot dat zij met de gemeente Oldambt of met de provincie om tafel willen om over de mogelijkheden te praten.